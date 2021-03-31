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Бизнес

Строительство океанариума на Гребном канале одобрили в Нижнем Новгороде

06 апреля 2021 11:08  [51] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрило строительство океанариума на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в приказе об утверждении документации по планировке территории в границах набережной Гребного канала и ул. Красная слобода.

Документацию подготовило ООО "Центр сопровождения инвестиционных проектов" по заказу Фонда "Патриотический центр "Русская победа"".

Согласно информации, речь идет о строительстве океанариума, культурно-досугового центра, котельной и трансформаторной подстанции рядом с парком Победы. Площадь территории в границах разработки проекта - 13 га. 

(место строительства океанариума, архив)

Океанариум планируется сделать трехэтажным и общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт. Культурно-досуговый центр - двухэтажным площадью 900 кв.м.

Общая площадь застройки составит 6360 кв.м.

Ранее правительство Нижегородской области рассчитывало на участие в федеральной программе с другим проектом - строительства океанариума на Бору.

Напомним, в этом году планируется благоустройство Гребного канала в рамках программы Среда800. Концепцию подготовило архитектурное бюро "Новое". Речь идет об участке набережной Гребного канала от съезда с ул. Красная слобода до пересечения с ул. Слобода Подновье. Там, согласно документу, к 800-летию Нижнего Новгорода будет реорганизована парковка, отреставрированы трибуны, устроены беговые дорожки и малые архитектурные формы, обустроены спортивные зоны и проведено озеленение.

Гребной канал предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами "для созерцания природы".

Благоустройством займется московская компания "ГорСтрой". Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года.

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Теги:
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