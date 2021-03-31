Более 20 новых животноводческих объектов введут в строй нижегородские сельхозпредприятия в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 новых животноводческих объектов введут в строй сельхозпредприятия Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам главы региона, 4 объекта будут введены в эксплуатацию после реконструкции и 17 - построены вновь. Все проекты реализуются в рамках госпрограммы "Развитие АПК Нижегородской области".

"Ввод комплексов в эксплуатацию уже дает реальные результаты. По итогам прошлого года сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели свыше 574 тысяч тонн молока, что на 23 тысячи тонн больше, чем в 2019-м. На сегодняшний день производство товарного молока сохраняет положительную динамику. С начала текущего года произведено 148 тысяч тонн молока, что почти на 4 тысячи тонн больше аналогичного периода 2020-го", - сказал Глеб Никитин.

По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году животноводческие объекты будут реконструированы в хозяйствах Городецкого, Гагинского, Воротынского районах. Вновь построены в хозяйствах Вачского, Починковского, Дивеевского, Воротынского, Большеболдинского, Семеновского, Вадского, Гагинского и Краснооктябрьского районах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что еще два свиноводческих комплекса появятся в Нижегородской области.

Планируется построить два свиноводческих комплекса - в Ардатовском и Сергачском районах. Каждый комплекс рассчитан на 6 тысяч свиноматок и производство 180 тысяч голов свиней в год.