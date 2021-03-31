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Общество

Около 70% населения Нижегородской области планируется привить от COVID-19 к лету

08 апреля 2021 12:03  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 70% населения Нижегородской области планируется привить от COVID-19 к лету. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 8 апреля.

По ее словам, к апрелю 2021 года регион получил 230 тысяч доз вакцины от коронавируса. Уже около 171 тысячи нижегородцев сделали первую прививку, 117 тысяч жителей региона сделали уже две прививки.

По данным Роспотребнадзора, вакцинация от COVID-19 идет в регионе активнее, чем в среднем по России. В ведомстве отмечают, что к концу лета охват вакцинопрофилактики составит 60-70% населения Нижегородской области, таким образом, может быть достигнут коллективный иммунитет.

Наталья Садыкова также напомнила, что вакцинация не освобождает человека от соблюдения всех мер безопасности: социальная дистанция, масочный режим.

Напомним, что сейчас в регионе работает 108 пунктов вакцинации. В апреле пункты вакцинации от COVID-19 откроются в четырех нижегородских ТЦ.

Сейчас вакцинация ведется препаратом "Спутник V". Другая вакцина "ЭпиВакКорона" начнет поступать в Нижегородскую область с этой недели.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Роспотребнадзор
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