"ЭпиВакКорона" начнет поступать в Нижегородскую область с этой недели

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Поставка вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, в течение недели в регион поступит 3 240 доз вакцины.
Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" среди пожилых людей.
Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области ведется с 18 января препаратом "Спутник V". За это время в Нижегородскую область поступило 217 363 комплектов этой вакцины. В том числе, утром 5 апреля - 33 600 доз.
Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявлял, что все три существующие сегодня российские вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", равнозначны по эффективности.
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Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Это вторая зарегистрированная российская вакцина - препарат зарегистрирован 13 октября 2020 года. Клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" прошли в июле - сентябре. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели.
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