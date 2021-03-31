"ЭпиВакКорона" начнет поступать в Нижегородскую область с этой недели Общество

Фото: с сайта radiosputnik.ria.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поставка вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в течение недели в регион поступит 3 240 доз вакцины.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" среди пожилых людей.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области ведется с 18 января препаратом "Спутник V". За это время в Нижегородскую область поступило 217 363 комплектов этой вакцины. В том числе, утром 5 апреля - 33 600 доз.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявлял, что все три существующие сегодня российские вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", равнозначны по эффективности.

СПРАВКА:

Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Это вторая зарегистрированная российская вакцина - препарат зарегистрирован 13 октября 2020 года. Клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" прошли в июле - сентябре. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели.