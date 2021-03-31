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Общество

Партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Нижегородскую область

08 апреля 2021 12:42  [175] Общество

Фото: с сайта radiosputnik.ria.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, сегодня в регион поступило еще 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

При этом главной задачей регионального минздрава остается наращивание темпов вакцинации.

"Планируемый темп вакцинации составляет 31 тысяча человек в сутки. Мы готовим открытие дополнительных слотов на запись на вакцинацию на портале Госуслуг для сокращения "листа ожидания", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, к лету планируется привить 60-70% населения Нижегородской области от COVID-19.

СПРАВКА:
Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Это вторая зарегистрированная российская вакцина - препарат зарегистрирован 13 октября 2020 года. Клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" прошли в июле - сентябре. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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