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"Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе

09 апреля 2021 12:46  [152] Общество
Проекты корпусов Школы 800

Проекты корпусов Школы 800

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский образовательный центр "Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе 2021 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такую информацию озвучил директор центра Сергей Злобин.

Он пояснил, что заявления на прием школа начнет рассматривать после получения лицензии, а это произойдет, ориентировочно, в августе.

Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра.

Ранее Сергей Злобин говорил, что родителям можно изначально подать заявления в школы по своим микроучасткам, а позже перевестись в "Школу 800".

Напомним, что сейчас общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивается в 63%.

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Теги:
Образование Школы
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