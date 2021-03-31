Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" Культура и отдых

Финалистки конкурса из Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" по итогам полуфинала, который проходил в Мурманске 9-10 апреля. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

Победителей этапа определили накануне. В финал вышли 30 участников из 17 регионов России.

Мария Жеденова и Екатерина Савенкова прошли по проектному треку. Эксперты высоко оценили предложенные ими идеи.

Напомним, Мария Жеденова представляла проект семейного фестиваля "Окская тропа", который проводится на одноименном туристическом маршруте в Нижегородской области. По ее словам, перед организаторами фестиваля стоит задача достигнуть цифры в 3,5 тысячи участников.

Екатерина Савенкова защищала образовательный проект по созданию выездных лагерей для студентов, обучающихся по туристическим специальностям, и старшеклассников. Для обучения студентов планируется привлекать профессионалов из разных стран, включая США, Францию и Швейцарию. Как рассказала агентству финалистка, один из экспертов уже проявил интерес к участию в реализации проекта, но конкретных предложений пока не поступало.

Еще одна нижегородка Елена Богомолова стала победителем по результатам оценки компетенций. Она проявила себя в решении региональных кейсов Мурманской области. Отметим, что Елена Богомолова также была финалисткой в прошлом сезоне конкурса. Она является президентом ассоциации "Нижегородский центр развития туризма" и собственником отеля в Городецком районе.

В рамках полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" участники и эксперты смогли прикоснуться к традициям и культуре коренных малочисленных народов севера – Саами, посетив традиционный чум с хаски. Каждое утро на улице проводилась массовая "Арктическая зарядка". Кроме того, шеф-повар мурманского ресторана приоткрыл секреты приготовления "Арктического десерта" в ходе гастрономическое шоу. Прямо на сцене он приготовил черничный верен из черники, морошки, льда, сливок и ягеля. На церемонии закрытия созданием настроения занималось шоу барабанов.

Напомним, в полуфинале в Мурманске принимали участие 118 человек из 38 регионов России. Среди них были пять нижегородок. Каждый из них разработал проект в сфере индустрии гостеприимства, который презентовал коллегам и экспертам в первый день конкурса. Второй день был направлен на выявление компетенций специалистов туриндустрии.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.