Старообрядчество, курсы по туризму и НХП: нижегородцы представили проекты на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства" Культура и отдых

Этап защиты проектов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять жительниц Нижегородской области принимают участие в полуфинале второго сезона всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства", который проходит в Мурманске 9-10 апреля. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на мероприятии.

Это один из шести региональных полуфиналов, на которых определятся финалисты конкурса. Всего в полуфинале в Мурманске участвуют 118 человек из 38 регионов России. Каждый из них разработал проект в сфере индустрии гостеприимства, который презентовал коллегам и экспертам в первый день конкурса. Второй день направлен на выявление компетенций специалистов туриндустрии, которые они смогут проявить, решая региональные кейсы.

Всего на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства" подали заявки 432 человека из Нижегородской области. В полуфинал в Мурманске прошли трое нижегородок и две жительницы Семенова. Участницы рассказали НИА "Нижний Новгород" о своих проектах, которые они хотят реализовать и развивать, в том числе, в родном регионе.

"Участники тура посещают действующие старообрядческие общины"

Например, Маргарита Алмазова из Семенова представляет на конкурсе проект "Кержаки" (этнические русские старообрядцы — прим.), посвященный истории жизни старообрядцев на территории нынешней Нижегородской области. Это тур по сохранившимся в регионе деревням, знакомящий туристов с традициями, промыслом, обрядами и костюмами старообрядцев.

"Это не паломнический тур, а, своего рода, погружение в историю. 300 лет назад старообрядцы пришли из центра России. Они принесли с собой иконы, рукописные книги, литье, золотошвейные промыслы, бисерное плетение. Старообрядцы подвергались гонению, поэтому были безземельными и зарабатывали тем, что производили", - отметила Маргарита Алмазова.

(фото с туристического мероприятия "Кержаки", из соцсети ВКонтакте)

Авторский маршрут, на сегодняшний день, уже разработан по восьми направлениям. Изначально он проходил по местам, описанным в книгах Мельникова-Печерского. В дальнейшем Маргарита Алмазова его переработала. В том числе речь идет о деревнях у Варнавино, Светлояра, на берегу Керженца. Помимо исторических мест (храмов, скитов и т. д.), участники тура посещают действующие старообрядческие общины. Маргарита Алмазова привезла на конкурс свечи, изготовленные вручную мастером-старообрядцем.

"Конкурс помогает улучшить качество упаковки турпродуктов"

Нижегородка Елена Богомолова, уже принимавшая участие в конкурсе в прошлый сезон, в этом году презентовала Online road show "Travel battle". Это международный конкурс презентаций, помогающий работникам туриндустрии, по ее словам, "улучшить качество упаковки туристических продуктов".

Реализация проекта началась в прошлом году. За это время было проведено пять эфиров в разных регионах России, в рамках которых участники формировали и презентовали турпродукт. Обязательным было наличие туроператора, объекта показа и средства размещения гостей. Участникам помогали эксперты в этой области, в том числе иностранные. Лучшие в регионе участники в дальнейшем смогут выйти на всероссийский уровень конкурса.

Елена Богомолова рассказала, что в настоящее время ведутся переговоры с департаментом туризма Нижегородской области о проведении эфира в регионе, но не в формате конкурса, а как тренинг.

"Будут организованы мастер-классы от экспертов частных школ Флориды"

Екатерина Савенкова из Нижнего Новгорода также рассказала агентству о своем образовательном проекте. Речь идет о выездных лагерях для студентов нижегородских вузов, обучающихся по специальностям, связанным с туристическим делом, а также старшеклассников. Смены предлагается проводить на базе отдыха в Городецком районе.

Для обучения студентов планируется привлекать профессионалов из разных стран, включая США, Францию и Швейцарию. С некоторыми из ними уже подписаны контракты. В лагерях будут проводиться онлайн мастер-классы по туризму от экспертов из частных школ Флориды, а также уроки иностранного языка.

Лагерь планируется сделать бесплатным для жителей Нижегородской области. Жители других регионов смогут посетить его на коммерческой основе. Для реализации проекта необходимо дополнительное финансирование, которое Екатерина Савенкова надеется получить на этом конкурсе.

"Фестиваль - это странствие по местам бытования русской деревянной игрушки"

Анастасия Яшина из Семенова презентовала на конкурсе проект, направленный на сохранение и развитие утрачиваемых народных художественных промыслов. Она пояснила корреспонденту, что Федосеевские деревянные игрушки сегодня изготавливает только один мастер - Николай Муравьев.

"Несмотря на то, что его промысел развивается — мастер создает новые формы игрушек в традиции Федосеевской, обучает детей, но массового продолжения его дела нет", - рассказала Анастасия Яшина.

(Федосеевская игрушка, фото с сайта russia.travel)

Она рассчитывает в будущем на проведение в Семенове семейного фестиваля "Федосеевские балясы. Странствие по местам бытования русской деревянной игрушки". Главными на фестивале будут местные изделия НХП, но также будут представлены и другие деревянные игрушки, которые есть в России. Фестиваль предусматривает создание нескольких площадок, на которых можно посмотреть на изделия, подержать их в руках или принять участие в активностях. К примеру, это может быть семейный чемпионат по игре в "бирюльки". Также в рамках фестиваля планируется проведение научных мероприятий по проблематике сохранения и развития игрушки. Анастасия Яшина рассчитывает приступить к реализации проекта в сентябре.

"Целых два дня активностей с уходом в ночь"

Нижегородка Мария Жеденова в этом сезоне продолжает дело своего коллеги Павла Шестакова, который в прошлом сезоне конкурса стал одним из 45 победителей c проектом развития туристического маршрута "Окская тропа". Мария Жеденова представляет одноименный семейный фестиваль, который проводится на маршруте.

"Это фестиваль для всей семьи. Целых два дня активностей с уходом в ночь, когда зажигается костер, у которого собираются все участники соревнования. Он собирает много активных молодых людей", - отметила Мария Жеденова.

На фестивале проводятся различные активности, как, например, спортивные соревнования и приключенческая мультигонка. Также участники могут пройти по локациям самого маршрута.

(Мария Жеденова и покорители маршрута "Окская тропа", из соцсети ВКонтакте)

По словам Марии Жеденовой, организаторы фестиваля ставят перед собой задачу достичь цифры в 3,5 тысячи участников. На конкурсе нижегородка надеется найти партнеров, которые бы смогли грамотно организовать привлечение туристов на маршрут или инвесторов, готовых вложиться в инфраструктуру. Она обратила внимания, что в зоне Окской тропы очень мало мест размещения, поэтому гости вынуждены ночевать в палатках.

Отметим, что проекты участников оцениваются экспертами по критериям, которые держатся в секрете. Но даже те, которые не пройдут в финал, могут быть реализованы, если присутствующий на полуфинале инвестор заинтересуется в них. В том числе, проекты могут получить развитие в другом регионе. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже пригласил всех участников конкурса остаться работать в Мурманске.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.