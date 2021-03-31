Директор нижегородского управления инженерной защиты территорий отправлен под домашний арест

Фото:
Директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" Алексей Ежков отправлен под домашний арест. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Нижегородской области 13 апреля 2021 года.
В отношении Алексея Ежков возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).
Напомним, УФСБ по Нижегородской области задержало директора нижегородского МКУ "Управление инженерной защиты территорий" в начале апреля.
Он подозревается в использовании факта введения режима чрезвычайной ситуации в связи с оползнем на Похвалинском съезде в личных целях.
По версии следствия, в мае 2020 году подрядная организация выполнила аварийно-спасательные работы по ликвидации аварийной ситуации на склоне съезда.
После этого в период с июня по ноябрь 2020 года Алексей Ежков потребовал от организации передать ему взятку в виде "оказания услуг имущественного характера". Он запросил стройматериалы для строительства личного домовладения на территории Приокского района, а также воспользовался услугами экскаватора компании. Стоимость всех работ и материалов составила 220 тысяч рублей.
Только после этого чиновник подписал отчетные документы о выполненных работах и их оплате.
В настоящее время СК направил ходатайство об отстранении обвиняемого от занимаемой должности.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+