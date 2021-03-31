Директор нижегородского управления инженерной защиты территорий отправлен под домашний арест Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" Алексей Ежков отправлен под домашний арест. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Нижегородской области 13 апреля 2021 года.

В отношении Алексея Ежков возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Напомним, УФСБ по Нижегородской области задержало директора нижегородского МКУ "Управление инженерной защиты территорий" в начале апреля.

Он подозревается в использовании факта введения режима чрезвычайной ситуации в связи с оползнем на Похвалинском съезде в личных целях.

По версии следствия, в мае 2020 году подрядная организация выполнила аварийно-спасательные работы по ликвидации аварийной ситуации на склоне съезда.

После этого в период с июня по ноябрь 2020 года Алексей Ежков потребовал от организации передать ему взятку в виде "оказания услуг имущественного характера". Он запросил стройматериалы для строительства личного домовладения на территории Приокского района, а также воспользовался услугами экскаватора компании. Стоимость всех работ и материалов составила 220 тысяч рублей.

Только после этого чиновник подписал отчетные документы о выполненных работах и их оплате.

В настоящее время СК направил ходатайство об отстранении обвиняемого от занимаемой должности.