УФСБ задержало директора нижегородского "Управления инженерной защиты территорий" Алексея Ежкова

Алексей Ежков
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УУФСБ по Нижегородской области задержало директора нижегородского МКУ "Управление инженерной защиты территорий" Алексея Ежкова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, он использовал факт введения режима чрезвычайной ситуации в связи с оползнем на Похвалинском съезде в личных целях.
По предварительной информации, чиновник вымогал и в последующем получил взятку от организации, задействованной в работах по устранению оползня.
Задержание проводили оперативники УФСБ по Нижегородской области.
Напомним, что ранее был задержан начальник нижегородского ЛУ МВД на транспорте и четверо сотрудников ведомства.
Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте до 29 мая 2021 года.
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