УФСБ задержало директора нижегородского "Управления инженерной защиты территорий" Алексея Ежкова Политика

Алексей Ежков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

УУФСБ по Нижегородской области задержало директора нижегородского МКУ "Управление инженерной защиты территорий" Алексея Ежкова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, он использовал факт введения режима чрезвычайной ситуации в связи с оползнем на Похвалинском съезде в личных целях.

По предварительной информации, чиновник вымогал и в последующем получил взятку от организации, задействованной в работах по устранению оползня.

Задержание проводили оперативники УФСБ по Нижегородской области.

Напомним, что ранее был задержан начальник нижегородского ЛУ МВД на транспорте и четверо сотрудников ведомства.

Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте до 29 мая 2021 года.