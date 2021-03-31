"Единая Россия" предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сел Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сел. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, по итогам поступивших ранее обращений секретарь Генесовета "Единой России" Андрей Турчак предложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с кабмином.

"Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зеленый каркас городов", - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом правительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса "Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях". Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству. "Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля", - сказал секретарь генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией "Единая Россия". По его словам, благодаря федпроекту "Формирование комфортной городской среды", который появился в том числе по инициативе "Единой России", за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей.

"Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с "Единой Россией" в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели", - заключил зампред правительства.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Городская среда", депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, благодаря проекту в регионе проходит масштабное благоустройство общественных пространств, которые становятся востребованными и любимыми местами отдыха нижегородцев.

"Участие жителей, тесное сотрудничество с ними, открытость и контроль – главные принципы работы проекта. И с каждым годом все больше и больше людей хотят принимать участие в процессе, потому что видят реальные результаты: развиваются территории, преображаются города и небольшие поселения. Только в прошлом году голосование поддержали более 270 тысяч человек. Жители сами выбирают территории для благоустройства, и потом при обсуждении проектов предлагают концепцию наполнения этих пространств, следят за выполнением ремонтных работ", - сказал координатор партпроекта.

Владимир Солдатенков напомнил, что сейчас в муниципалитетах стартуют работы на территориях, которые жители выбрали в ходе голосования в прошлом году. "Планируется обновить порядка 120 общественных пространств и более 110 дворовых территорий. За каждым объектом у нас закреплены ответственные от местных отделений и депутатского корпуса, которые совместно с представителями администраций и общественными контролерами проводят постоянный мониторинг выполнения работ на всех этапах", - сообщил он.

Координатор проекта напомнил, что сейчас в регионе проходит мониторинг объектов, которые были благоустроены в 2019 и 2020 годах. "Качество и сроки устранения выявленных нарушений и недочетов взяты на контроль. Кроме того, в области начались субботники по приведению в порядок общественных пространств после зимнего периода", - рассказал депутат.

Владимир Солдатенков также призвал нижегородцев принять участие в рейтинговом голосовании за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. "Приглашаю наших жителей принять активное участие в голосовании, чтобы сделать наши районы, города еще красивее и уютнее", - сказал он.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на портале golosza.ru. Проголосовать за общественное пространство для благоустройства в 2022 году можно будет, в частности, через свою учетную запись на портале "Госуслуги".