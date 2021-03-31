Глеб Никитин поделился успешными социальными практиками региона на платформе АСИ "Смартека" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Двадцать практик и решений от Нижегородской области опубликовано на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Десять из 20 проектов разместил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Эти проекты направлены на поддержку и развитие социального предпринимательства, повышение доступности предоставления социальных услуг, социализацию трудных подростков, трудоустройство инвалидов и поддержку людей, ухаживающих за тяжелобольными и пожилыми людьми.

Глеб Никитин отметил, что команда региона будет выполнять роль наставника и помогать коллегам из других субъектов реализовывать поданные им на "Смартеку" практики и решения.

"На этой платформе собраны лучшие практики развития территорий. От Нижегородской области мы сформировали пул проектов в сфере образования и социального предпринимательства. Это международный инклюзивный форум "Территория Ритма", проект по сопровождению и созданию условий для трудоустройства людей с инвалидностью "Территория эффективного трудоустройства" и многие другие проекты, которые уже размещены на "Смартеке". Мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку другим регионам при внедрении наших проектных решений", – рассказал Глеб Никитин.

Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, распространение таких практик в регионах позволит значительно улучшить качество жизни.

"Тенденция последних лет — учиться друг у друга. Регионы абсолютно открыты и готовы делиться лучшими наработками. Нижегородская область не исключение. Нижегородская практика по вовлечению детей-инвалидов в культурную жизнь города уже тиражируется в Новгородской области, при этом сами нижегородцы внедряют на своей территории опыт Белгородской области по модернизации первичного звена здравоохранения", - пояснила Светлана Чупшева.

В списке лучших практик от региона оказался первый в России Центр наставничества для подростков "Хулиганодом", который позволил вовлечь в образовательную деятельность более 500 детей из детских домов, а также создать 89 пар наставник-подопечный, и программы, направленные на развитие социального предпринимательства и трудоустройство людей с инвалидностью.

Еще один проект от Нижегородской области – Навигатор социальных услуг, который ориентирован на повышение спроса на услуги социальных предпринимателей и увеличение их количества. Практика представляет собой интерактивный каталог, с помощью которого можно записываться в кружки, организовывать праздники, находить контакты организаций здравоохранения и социального обслуживания. Уникальность Навигатора состоит в возможности интеллектуального поиска той или иной услуги различной социальной направленности: от сферы образования и социального обслуживания до физкультурно-оздоровительной деятельности и медицинских услуг. Это позволяет сэкономить время на поиск нужной организации и подобрать наиболее соответствующую необходимым запросам услугу.

Нижегородский проект по развитию социального предпринимательства "Начни своё дело" позволяет привлечь внебюджетные источники финансирования в развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Комплексная программа направлена на поиск бизнес-идей по решению острых социальных проблем, а также на обеспечение альтернативных способов занятости и развитие социальной сферы. Уникальность практики заключается в помощи начинающим предпринимателям не только получить финансирование, но и приобрести необходимые знания, навыки для запуска своего социального проекта.

Единый информационный портал "Точка доступа" позволяет информировать и предоставлять услуги гражданам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в формате "единого окна". Также порталом могут пользоваться поставщики социальных услуг, органы исполнительной власти. С помощью этого ресурса конечный благополучатель может оценить доступность объектов, получить информацию о пособиях, льготах, других мерах поддержки, доступных исходя из индивидуальной жизненной ситуации, или запросить помощь волонтеров, найти работу и пройти необходимые обучающие курсы.

Проект "Справимся вместе" направлен на обучение, отработку навыков, оказание психологической поддержки людям, которые ежедневно ухаживают за тяжелобольными и пожилыми людьми. Целевая аудитория проекта - медицинские и социальные работники, осуществляющие уход, а также родственники тяжелобольных и пожилых людей.

Практика "Доступная помощь" показывает, как создать мобильную службу для организации регулярных автобусных перевозок детей 3-13 лет из отдаленных населенных пунктов на развивающие занятия и консультации со специалистами в Инклюзивный центр.

Напомним, для того чтобы начать тиражирование этих и других практик и решений с платформы "Смартека", необходимо в паспорте проекта нажать кнопку "Хочу внедрить". Внедряемые практики сопровождаются авторами – наставниками и сотрудниками Агентства.

СПРАВКА:

Онлайн-платформа "Смартека" – цифровая площадка для системного обмена эффективными практиками и решениями, с доказанным результатом и потенциалом тиражирования. На ней агрегируются успешные практики регионов и активных людей, какую бы позицию они ни занимали: это могут быть чиновники, представители бизнеса, институтов развития или общественных организаций. Любой может не только представить на ней свои успешные кейсы социально-экономического развития, но и взять на вооружение опыт коллег. Внедряемые практики сопровождаются авторами — наставниками и сотрудниками Агентства.