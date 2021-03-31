Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию. Актуальная информация собрана с сайтов авиаперевозчиков.

В настоящее время из нижегородского аэропорта "Стригино" вылеты осуществляют три авиакомпании: Nord Wind, AZUR и Royal Flight.

Так как в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции и Танзании принято решение приостановить авиасообщение с 15 апреля, сейчас авиакомпании пересматривают свои расписания.

Согласно опубликованным на сайте авиакомпаний данным, авиаперевозчик "Nord Wind" 14 апреля совершает все перелеты согласно расписанию.

"Пассажиры с билетами на рейсы с периодом выполнения с 15 апреля по 1 июня могут перенести свои вылеты на 13 или 14 апреля без дополнительной оплаты. Также пассажиры с вылетами, начиная с 15 апреля, могут без взимания сбора за изменение даты вылета перебронировать свой перелет на любые даты по тому же маршруту после 1 июня при наличии свободных мест в аналогичном классе бронирования", - отмечается в сообщении.

Представители авиакомпании "Royal Flight" в свою очередь заявили, что обеспечат вывоз туристов, отдыхающих в настоящее время в составе туристических групп на территории Турции и Танзании. Вывоз будет осуществляться в плановом порядке.

"Туристам, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию с вылетом в период с 15 апреля по 1 июня, необходимо оставаться на связи с представителями туроператоров для решения сложившейся ситуации", - заявили в компании.

Авиакомпания "AZUR air" тоже приостанавливает программу рейсов в Турцию и Танзанию. На данный момент авиакомпания занимается корректировкой полетной программы и готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов.

Из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.