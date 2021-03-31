Фото:
Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию. Актуальная информация собрана с сайтов авиаперевозчиков.
В настоящее время из нижегородского аэропорта "Стригино" вылеты осуществляют три авиакомпании: Nord Wind, AZUR и Royal Flight.
Так как в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции и Танзании принято решение приостановить авиасообщение с 15 апреля, сейчас авиакомпании пересматривают свои расписания.
Согласно опубликованным на сайте авиакомпаний данным, авиаперевозчик "Nord Wind" 14 апреля совершает все перелеты согласно расписанию.
"Пассажиры с билетами на рейсы с периодом выполнения с 15 апреля по 1 июня могут перенести свои вылеты на 13 или 14 апреля без дополнительной оплаты. Также пассажиры с вылетами, начиная с 15 апреля, могут без взимания сбора за изменение даты вылета перебронировать свой перелет на любые даты по тому же маршруту после 1 июня при наличии свободных мест в аналогичном классе бронирования", - отмечается в сообщении.
Представители авиакомпании "Royal Flight" в свою очередь заявили, что обеспечат вывоз туристов, отдыхающих в настоящее время в составе туристических групп на территории Турции и Танзании. Вывоз будет осуществляться в плановом порядке.
"Туристам, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию с вылетом в период с 15 апреля по 1 июня, необходимо оставаться на связи с представителями туроператоров для решения сложившейся ситуации", - заявили в компании.
Авиакомпания "AZUR air" тоже приостанавливает программу рейсов в Турцию и Танзанию. На данный момент авиакомпания занимается корректировкой полетной программы и готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов.
Из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+