Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 8% нижегородских школ и детсадов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 14 апреля действует почти в 8% нижегородских школ и детсадов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно озвученной информации, в регионе отмечается циркуляция респираторных вирусов не гриппозной этиологии (преимущественно COVID-2019, риновирусами, сезонными коронавирусами, метапневмовирусами, парагриппом, аденовирусами).

В целях профилактики в образовательных учреждениях региона (школах и детсадах) полностью или частично приостановлен образовательный и воспитательный процесс. Часть классов школ переведены на дистанционный формат работы.

В целом же в регионе заболеваемость респираторными инфекциями находится ниже пороговых значений на 31%. Повышенный уровень заболеваемости сохраняется среди лиц старше 15 лет.

Напомним, что двумя неделями ранее карантин действовал в 9,2% школ и детсадов.