Нижегородский Минздрав рассказал о ситуации с поставкой вакцины от COVID-19 Общество

Фото: С сайта https://sputnikvaccine.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об обеспеченности региона вакциной от коронавируса.

Интервью с министром размещено на портале "Развитие Нижегородской области".

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что недавно были периоды, когда регион испытывал нехватку вакцины.

"У нас были перебои с поставками вакцины, то есть производители не успевали за той потребностью, которая формировалась", - пояснил министр.

При этом он добавил, что "сейчас вакцины достаточно и больше проблем с поставками нам не обещают".

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в Нижегородскую область уже поступило более 30 тысяч доз вакцины, и поставки будут продолжаться в соответствие с заявками региона, поскольку препараты уже производят около пяти заводов.

Массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали уже около 122 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

Вакцинация в Нижегородской области изначально проводилась препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены прививки препаратом "ЭпиВакКорона", первая партия которого поступила в регион в начале апреля.