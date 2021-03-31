Вакцинация позволит нижегородцам достичь коллективного иммунитета в 60% к концу мая – Минздрав Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Специалисты считают, что коллективный иммунитет среди нижегородцев к концу мая составит 60%. Об этом глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил в интервью, размещенном на портале "Развитие Нижегородской области".

По мнению вирусологов, при сформированном коллективном иммунитете один инфицированный заражает не более одного человека. Тот, в свою очередь – одного или никого. Соответственно, заболеваемость инфекцией протекает без вспышек, нет чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

Исследователи считают, что иммунитет будет достигнут при 60-70% людей, невосприимчивых к коронавирусу.

Давид Мелик-Гусейнов также рассказал, что по последним данным иммунитет среди нижегородцев составляет 30%. В ближайшее время в апреле пройдет новое исследование, и специалисты ожидают роста иммунитета до 40%, а с учетом того темпа вакцинации, который ведется в Нижегородской области, к концу мая иммунитет составит 60%.