Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции – карибский визовый рай

Политические потрясения, экономический кризис и пандемия привели к повышению интереса к программам, которые позволяют предпринимателям получать гражданство в обмен на местные инвестиции. Многие страны ввели возможность получения паспортов в обмен на значительные инвестиции на своей территории. Такие программы позволяют быстро получить второе гражданство.

Самым популярным является карибский паспорт островного государства Сент-Китс и Невис. Чтобы получить гражданство данного государства, необходимо сделать пожертвование или купить недвижимость стоимостью от 200 000 долларов США.

Тем, кто планирует получить гражданство путем покупки недвижимости, следует учитывать, что список доступной недвижимости утвержден правительством. Приобретать недвижимость необходимо на срок не менее 5-ти лет.

Программа гражданства за инвестиции предназначена в первую очередь для богатых. Гражданство Сент-Китс – это, прежде всего, визовые и налоговые льготы. Этот простой процесс получения экономического гражданства позволяет работать в более благоприятном экономическом климате, с более низкими налогами, безвизовыми поездками во многие страны мира.

Особенности и преимущества гражданства Сент-Китс и Невис:

получение гражданства в течение двух месяцев;

право на получение гражданства детям, родителям старше 65 лет;

не обязательно переезжать на экзотические острова и даже регулярно их посещать;

отсутствие требований к личному присутствию при подаче заявки;

отсутствие необходимости оформлять визу для въезда на территорию 155 стран, включая Шенгенскую зону, Великобританию, Гонконг и Сингапур;

освобождение от налогов в виде дохода по всему миру;

конфиденциальность при оформлении гражданства;

пожизненное гражданство.

Состоятельные бизнесмены, не планирующие уезжать из страны, могут решить визовый вопрос с помощью второго паспорта. Гражданство Сент-Китс и Невис, привлекая инвестиции в развитие государства, зарекомендовало себя как эффективное средство для развития различных сфер – от образования и туризма до медицины и альтернативной энергетики.

В стране действует оптимизированная система налогообложения, при которой прирост капитала от иностранной деятельности не облагается налогом. Это побуждает международных инвесторов размещать свой капитал в стране и становиться налоговыми резидентами. Никаких подоходных налогов.

Тропический климат островов, чистая вода привлекает туристов и способствует развитию туризма и ведению бизнеса. Государство имеет хорошее сообщение – прямые авиарейсы в Европу и США.

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