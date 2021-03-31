"Единая Россия" предлагает провести модернизацию коммунальных сетей в регионах Общество

"Единая Россия" предлагает провести модернизацию коммунальных сетей в регионах. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с работниками Горьковского автозавода во время визита в Нижний Новгород.

По его словам, на примере Нижнего Новгорода видно, что 77% сетей водоснабжения в городе изношено, по региону этот показатель достигает 47%.

"Нижегородская область сама с этим не справится, поэтому будем оказывать поддержку, будем обращаться с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину", - сказал Андрей Турчак.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин подтвердил, что для регионов России этот вопрос действительно актуален.

"Скорость перекладки коммуникаций напрямую зависит от роста тарифа. Стоимость коммунальных услуг, которую мы сегодня удерживаем в регионе, позволяет перекладывать в год 1-2% сетей. А нужно – не менее 5%, чтобы за десять лет привести коммунальные сети в нормативное состояние. Безусловно, мы стараемся держать вопрос на контроле, но для комплексного решения проблемы необходимы серьезные финансовые вложения", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин предложил Андрею Турчаку также рассмотреть возможность включения реконструкции ливневой канализации в федеральную программу.