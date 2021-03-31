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Общество

"Единая Россия" предлагает модернизировать коммунальные сети в регионах

16 апреля 2021 17:30  [86] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

"Единая Россия" предлагает включить в программу развития инфраструктурных проектов в регионах страны модернизацию коммунальных сетей. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с работниками Горьковского автозавода во время визита в Нижний Новгород.

"На примере Нижнего Новгорода мы сегодня увидели, что 77 процентов сетей водоснабжения в городе изношено, по региону этот показатель достигает 47 процентов. Нижегородская область сама с этим не справится, поэтому будем оказывать поддержку, будем обращаться с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину", - сказал Андрей Турчак.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин подтвердил, что для регионов России этот вопрос действительно актуален.

"Скорость перекладки коммуникаций напрямую зависит от роста тарифа. Стоимость коммунальных услуг, которую мы сегодня удерживаем в регионе, позволяет перекладывать в год 1-2 процента сетей. А нужно – не менее 5 процентов, чтобы за десять лет привести коммунальные сети в нормативное состояние. Безусловно, мы стараемся держать вопрос на контроле, но для комплексного решения проблемы необходимы серьезные финансовые вложения", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин предложил Андрею Турчаку также рассмотреть возможность включения реконструкции ливневой канализации в федеральную программу.

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Теги:
Городское хозяйство Единая Россия
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