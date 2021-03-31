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Культура и отдых

Ангелина Курантова и арт-проект "Сад НЕБЕСфантазий" проведут сегодня перформанс в НГХМ

17 апреля 2021 09:46  [1] Культура и отдых

Перформанс Ангелины Курантовой и арт-проекта "Сад НЕБЕСфантазий" пройдёт сегодня в Нижегородском государственном художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие состоится в корпусе НГХМ на площади Минина, 2/2 с 14:00 до 18:00 в рамках выставки "Цвет счастья". Вместе с участниками арт-проекта "Сад НЕБЕСфантазий" художница проведет творческую встречу "Счастливым быть не запретишь".

Начнётся мероприятие с показа авторской одежды дизайнера Еленой Живниной "Волшебство преображения". Коллекция создана в технике авторского текстиля по особой авторской технологии "нью байнд".

В 15:00 старутет живописный перформанс. Ангелина Курантова вместе с художниками арт-проекта "Сад НЕБЕСфантазий" будут писать картины с натуры: натюрморты, собранные в экспозиции выставки "Цвет счастья". Одновременно нижегородская поэтесса и актриса Елена Минская прочтет серию своих произведений.

Напомним, что в корпусе НГХМ на площади Минина, д.2/2 до 16 мая проходит выставка Ангелины Курантовой "Свет счастья". Планируется, что по выходным в пространстве выставки будут проводиться мастер-классы с участием художницы.

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Теги:
Искусство Музеи
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