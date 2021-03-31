Нижегородские рестораторы постепенно наращивают прибыль после пандемии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские рестораторы постепенно наращивают прибыль после пандемии. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на главу представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александра Котюсова.

Напомним, с 28 марта 19 июня 2020 года кафе и рестораны Нижнего Новгорода и области не работали в связи с ограничениями по коронавирусу. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин.

Позже было принято решение об открытии предприятий общепита с существенными ограничениями - сначала наполняемость кафе должна была составлять не более 30% от максимальной вместимости. Сейчас же рестораны работают с загрузкой до 40%, работают общепиты на территории торговых центров - в фудкортах.

Между тем, в кабинете министров региона заявили, что нижегородские предприниматели смогут привлекать микрозаймы и поручительства на особых условиях.

По словам Александра Котюсова, за время пандемии закрылись не более 10−15% нижегородских кафе.

Он добавил, что за время полного закрытия кафе (весной и летом 2020 года) кафе и рестораны простаивали, фактически неся убытки за аренду и выплату зарплаты сотрудникам. Кроме этого, в декабре 2020 года выручка нижегородских заведений общепита упала на 40% по сравнению с концом 2019 года из-за запрета на проведение корпоративов и новогодних мероприятий.

Но, пережив сложный декабрь, рестораторы вновь воспряли духом. В январе, по словам Александра Котюсова, доходы рестораторов увеличились из-за развития внутреннего туризма.

Апрель, по предварительным данным, также начался для нижегородских общепитов достаточно неплохо. Ожидается, что доходы могут подняться до уровня 2019 года. Большую роль в этом также сыграл и факт закрытия ависообщения со многими странами и, как следствие, - развитие внутреннего туризма.

Сейчас рестораторы возлагают большие надежды на поток туристов в Нижний Новгород к его 800-летию.