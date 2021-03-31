Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде

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Пункт бесплатной вакцинации от коронавируса открылся в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на страничке торгового комплекса в соцсети Instagram.
Пункт размещается в цокольном этаже здания.
Вакцинацию проводят медицинские работники Городской клинической больницы № 38.
Пройти первый этап вакцинации препаратом "Спутник V" можно по предварительной записи в будни и субботу, воскресенье - выходной. Второй этап необходимо будет пройти в поликлинике по месту жительства.
Для прохождения вакцинации нижегородцы должны иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и страховой пенсионный полис.
Ранее пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРЦ "Седьмое небо". Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51.
Напомним, что в апреле пункты вакцинации от коронавируса планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".
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