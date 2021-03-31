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Общество

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРЦ "Седьмое небо" 13 апреля

13 апреля 2021 16:52  [73] Общество

Фото: пресс-служба ТРЦ "Седьмое небо"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРЦ "Седьмое небо" Нижнего Новгорода 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51. Прививка осуществляется препаратом "Спутник V".

Как пояснили в пресс-службе, 13 и 14 апреля вакцинация проводится с 15:00 до 20:00, далее график будет корректироваться в зависимости от факта загрузки в первые два дня и от наличия вакцины.

Узнать график работы пункта вакцинации можно на стойке информации ТРЦ "Седьмое небо" или по телефону справочной службы ТРЦ: (831) 202-90-60.

Напомним, что в апреле пункты вакцинации от коронавируса откроются в четырех торговых центрах. Речь идет о таких ТЦ, как "Муравей" на проспекте Ленина, "Небо", "Седьмое небо" и "Мега".

Привиться в пунктах на территории торговых центров смогут все желающие, без предварительной записи. В помещении обязательно будет присутствовать врач, который проведет осмотр желающего вакцинироваться.

В осмотр входит измерение температуры тела, артериального давления и частоты пульса, а также уровень насыщения крови кислородом. Затем нужно будет оформить добровольное согласие.

Второй этап вакцинации, который осуществляется с минимальным промежутком в 21 день, также можно пройти в торговом центре или в поликлинике по месту жительства.

Массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали уже около 122 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

Вакцинация в Нижегородской области изначально проводилась препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены прививки препаратом "ЭпиВакКорона", первая партия которого поступила в регион в начале апреля.

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Теги:
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