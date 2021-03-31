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Общество

Получение льгот по транспортному налогу упростят в Нижегородской области

19 апреля 2021 19:34  [25] Общество

Фото: с сайта mfcdoc.ru

Депутаты регионального Законодательного собрания на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству одобрили инициативу об упрощении порядка получения льгот по транспортному налогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, в соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщики, имеющие право на льготы, представляют в налоговый орган заявление. Также они могут представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. При этом ФНС вправе сама запрашивать недостающие для оформления льготы документы у других органов власти.

Изменения в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" предлагают закрепить право налогоплательщика-физического лица на получение налоговой льготы по транспортному налогу без обязательной подачи заявления. В этом случае льгота может быть предоставлена на основании имеющихся у налогового органа данных.

Также законопроект устанавливает, что при наличии у льготника-физического лица двух и более транспортных средств (одного вида, но с разной мощностью двигателя) льгота предоставляется на одно транспортное средство с максимально исчисленной суммой налога.

Проект, поддержанный депутатами, стал наглядным примером решения вопроса, обсуждавшегося на минувшей неделе на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив, в котором принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил президент РФ Владимир Путин, "нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, "забюрокраченные" до бесконечности процедуры".

Выступая на этом совещании, Глеб Никитин подчеркнул, что в социальной поддержке населения инициатива должна исходить от органов власти.

"Современная социальная поддержка населения должна носить проактивный, а не заявительный характер, а также, конечно, учитывать индивидуальные потребности человека, обратившегося в систему", - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в число граждан, имеющих право на льготы по транспортному налогу, входят ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении "Маяк", инвалиды боевых действий, опекуны детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги Транспорт
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