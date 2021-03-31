Огонь перекинулся на 8 жилых домов в Богородском районе при пале сухой травы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Огонь перекинулся на 8 жилых домов в Богородском районе при пале сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о том, что в результате пала сухой растительности произошел переход огня на 8 жилых домов в селе Ивановское Богородского района поступила в ведомство в 12:50.

В 13:02 был объявлен ранг пожара № 2. На месте происшествия работают 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

В настоящее время уточняется площадь пожара.

Как сообщалось ранее, Артемовские луга больше суток горели в Нижегородской области.

Напомним, что особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 19 апреля.