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Огонь перекинулся на 8 жилых домов в Богородском районе при пале сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о том, что в результате пала сухой растительности произошел переход огня на 8 жилых домов в селе Ивановское Богородского района поступила в ведомство в 12:50.
В 13:02 был объявлен ранг пожара № 2. На месте происшествия работают 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
В настоящее время уточняется площадь пожара.
Как сообщалось ранее, Артемовские луга больше суток горели в Нижегородской области.
Напомним, что особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 19 апреля.
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