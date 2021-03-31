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Происшествия

Огонь перекинулся на 8 жилых домов в Богородском районе при пале сухой травы

20 апреля 2021 14:05  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Огонь перекинулся на 8 жилых домов в Богородском районе при пале сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о том, что в результате пала сухой растительности произошел переход огня на 8 жилых домов в селе Ивановское Богородского района поступила в ведомство в 12:50.

В 13:02 был объявлен ранг пожара № 2. На месте происшествия работают 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

В настоящее время уточняется площадь пожара.

Как сообщалось ранее, Артемовские луга больше суток горели в Нижегородской области.

Напомним, что особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 19 апреля.

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Теги:
Лесные пожары МЧС
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