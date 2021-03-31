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Общество

Газ в нижегородскую д. Сысоевка планируется провести к марту 2022 года

20 апреля 2021 16:20  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Газ к участкам в деревне Сысоевка (Богородский район), предоставленным многодетным семьям, планируется провести к марту 2022 года. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля 2021 года.

Он пояснил, что сейчас департамент ведет переговоры с министерством финансов Нижегородской области по вопросам финансирования. 

Проект газификации уже получил одобрение госэкспертизы.

Напомним, проектирование сетей газоснабжения деревни Сысоевка включено в адресную инвестиционную программу Нижегородской области. Ранее экс-заместитель главы Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре Леонид Самухин оценил срок проведения коммуникаций в 16 месяцев. 

Напомним также, что семьи, получившие участки в д.Сысоевка, пожаловались на то, что к ним не подведена инфраструктура в 2015 году. В 2017 году стало известно, что мэрия не намеревалась подводить газ к этим участкам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Газоснабжение Многодетные семьи
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