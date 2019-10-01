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Общество

Коммуникации к нижегородской д.Сысоевка проведут после 2020 года

15 октября 2019 17:55  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Земельные участки в деревне Сысоевка (Богородский район), предоставленные многодетным семьям, будут обеспечены инженерной инфраструктурой после 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре Леонид Самухин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города 15 октября 2019 года.

Речь идет о прокладке сетей водоснабжения и газоснабжения земельных участков для 200 многодетных семей, а также для пяти земельных участков, предназначенных для размещения школы, двух детских садов, общественного здания и комбината бытового обслуживания.

Напомним, что в 2015 году семьи, получившие участки в д.Сысоевка, пожаловались на то, что к ним не подведена инфраструктура. В 2017 году стало известно, что мэрия не намерена подводить к этим участкам газ.

Водоснабжение

Как рассказал Леонид Самухин, в настоящее время в деревне Сысоевка ведутся работы по прокладке труб водопровода. Выполнена прокладка 2,4 тысяч метров, общая протяженность водопровода составляет 10,1 тысяч метров.

По условиям муниципального контракта, заключенного в сентябре 2019 года с ООО "Гривна", работы должны быть выполнены до конца 2020 года. Стоимость контракта составляет 89 млн рублей. Источники финансирования – средства областного и городского бюджетов.

В рамках муниципального контракта в Сысоевке предусмотрено строительство трех артезианских скважин, из которых планируется вести водозабор, глубиной ориентировочно 115 метров, автоматизированной насосной станции второго подъема, водораспределительных сетей по всему поселку, а также необходимое количество пожарных резервуаров. Запас чистой воды будет храниться в четырех пластиковых баках объемом 14,5 куб метров каждый, из которых вода будет подаваться в разводящую сеть жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что в 2018 году нижегородская мэрия отложила начало строительства сетей водоснабжения к участкам многодетных семей в д.Сысоевка.

Газоснабжение

Говоря о строительстве сетей газоснабжения, Леонид Самухин сообщил, что в настоящее время МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" организована работа по подготовке аукционной документации.

Проектирование сетей газоснабжения деревни Сысоевка включено в адресную инвестиционную программу Нижегородской области. Предельная (максимальная) цена на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей газоснабжения согласована в размере 8,2 млн рублей.

По предварительной информации, проект будет готов в апреле 2020 года. Срок строительства Леонид Самухин оценил в 16 месяцев. Окончательно он станет понятен только после разработки проекта.

Члены комиссии приняли решение вернуться к обсуждению этого вопроса в апреле.

Напомним также, что в ноябре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить работу по газификации деревни Сысоевка. Подготовить проектную документацию было поручено к июню 2019 года.

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