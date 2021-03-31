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Бизнес

Долгострои на пл. Сенной и ул. Славянской в Нижнем Новгороде планируется сдать в IV квартале 2021 года

21 апреля 2021 13:26  [175] Бизнес
ЖК Парус

ЖК Парус

Фото: с сайта Добрострой

Долгострои на пл. Сенной и на пересечении ул. Тверская – Славянская в Нижнем Новгороде планируется сдать в IV квартале 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила коммерческий директор специализированного застройщика "Добрострой" Мария Пережогина.

Речь идет о ЖК "Парус" и ЖК "Renaissance", строительство которых ранее осуществляло обанкротившееся ООО "ВВСК".

По словам Марии Перегожиной, в ЖК "Парус" уже практически смонтированы системы вентиляции и отопления. В настоящее время на объекте ведется устройство кирпичной кладки и возведение перегородок внутри помещений.

Фасадные работы ЖК "Renaissance" (Ренессанс) выполнены почти на 100%. На объекте выполняются внутренние инженерные работы по монтажу систем вентиляции, работы по системам отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем водоотведения и канализации.

При введении объектов в Нижнем Новгороде будут восстановлены права 373 обманутых дольщиков.

Напомним, что ООО СЗ "Добрострой" достраивает проблемные дома ООО "ВВСК" в Нижнем Новгороде.

ООО "ВВСК" на территории города осуществляло строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Тверская – Славянская (ЖК "Ренессанс") и гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями на пл. Сенной (ЖК "Парус"). Строительство было начато в 2007-2008 годах и не закончено до сих пор. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июня 2017 года ООО "ВВСК" признано банкротом.

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Теги:
Долгострои Строительство
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