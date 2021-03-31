Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом

Фото:
Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
Планируется, что салюты будут запускать в небо каждую субботу. Это будет происходить в разных локациях города.
В "Центре 800" отметили, что фестиваль будет проходить за внебюджетные средства.
Подробная программа фестиваля пока неизвестна. В будущем с ней можно будет познакомиться на сайте nizhni800.ru.
Напомним, в 2019 году фестиваль салютов в акватории Стрелки завершил День города. Он длился около 40 минут с небольшими перерывами. В 2020 году залпы салюта в День города также прогремели с акватории Стрелки.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+