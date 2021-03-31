Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Планируется, что салюты будут запускать в небо каждую субботу. Это будет происходить в разных локациях города.

В "Центре 800" отметили, что фестиваль будет проходить за внебюджетные средства.

Подробная программа фестиваля пока неизвестна. В будущем с ней можно будет познакомиться на сайте nizhni800.ru.

Напомним, в 2019 году фестиваль салютов в акватории Стрелки завершил День города. Он длился около 40 минут с небольшими перерывами. В 2020 году залпы салюта в День города также прогремели с акватории Стрелки.