инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 апреля 2021 10:27  [2] Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом
21 апреля 2021 12:03  [186] Нижегородский ТЮЗ представит премьеру "Папа" 6 мая
20 апреля 2021 11:03  [657] "Бессмертный полк" в Нижегородской области вновь пройдет в онлайн-формате
20 апреля 2021 10:19  [262] Нижегородский "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля
19 апреля 2021 17:08  [685] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 19 по 25 апреля 2021 года
17 апреля 2021 17:41  [353] Сформирована программа XVI Международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова
17 апреля 2021 09:46  [293] Ангелина Курантова и арт-проект "Сад НЕБЕСфантазий" проведут сегодня перформанс в НГХМ
16 апреля 2021 17:07  [934] Мероприятия в честь 800-летия Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде
16 апреля 2021 15:11  [1782] Кулинарный фестиваль "Арзамасский Гусь" пройдет в Нижегородской области в десятый раз
16 апреля 2021 08:51  [340] Дом Столярова в Нижнем Новгороде могут включить в реестр памятников
Культура и отдых

Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом

22 апреля 2021 10:27  [2] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Планируется, что салюты будут запускать в небо каждую субботу. Это будет происходить в разных локациях города.

В "Центре 800" отметили, что фестиваль будет проходить за внебюджетные средства.

Подробная программа фестиваля пока неизвестна. В будущем с ней можно будет познакомиться на сайте nizhni800.ru.

Напомним, в 2019 году фестиваль салютов в акватории Стрелки завершил День города. Он длился около 40 минут с небольшими перерывами. В 2020 году залпы салюта в День города также прогремели с акватории Стрелки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph