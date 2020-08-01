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Культура и отдых

Залпы салюта в День города Нижнего Новгорода прогремят с акватории Стрелки

07 августа 2020 14:26  [86] Культура и отдых

Фото: День города - 2019. Архивное фото НИА Нижний Новгород

Залпы салюта в День города Нижнего Новгорода прогремят с акватории, соединяющую Волгу и Оку. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В прошлом году салют также состоялся с акватории Стрелки, но это был фестиваль фейерверков, который зрители смогли оценить и с Нижневолжской набережной, и с Канавинского моста.

В департаменте объяснили, что выбор акватории Стрелки в 2020 году обусловлен пандемией коронавируса, "чтобы нижегородцы смогли посмотреть его, соблюдая меря эпидемиологической безопасности".

Нижний Новгород в 2020 году отмечает 799 лет. Салют будет дан в субботу 15 августа в 22:00.

Напомним, День города в этом году пройдет под знаком отказа от широких массовых мероприятий и будет разделен на три блока:

Блок "Смотри!":
С 9:00 до 16:00 на Гребном канале планируется рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Принять участие в турнире смогут не более 100 человек единовременно. Нужна предварительная регистрация.

Блок "Гордись!":
Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.

Блок "Действуй!":
Этот блок позволит нижегородцам выбрать дворы, где в сентябре пройдут масштабные субботники. Заявки можно подать на специальном сайте, из них отберут 100. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.

Также нижегородцам предложили выиграть полет на аэростате в День города.

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