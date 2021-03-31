Часть здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле будет демонтирована Политика

здание Дома правительства (2018) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Часть здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле будет демонтирована. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона, на котором 22 апреля присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В ходе заседания депутаты заинтересовались работами по демонтажу части здания "Дом правительства".

Управляющий делами губернатора Нижегородской области Тимофей Шульга пояснил, что по результатам обследования часть конструкций здания, возведенного в 2006 - 2008 годах, оказалась непригодными для эксплуатации, в связи с чем их демонтируют.

Он отметил, что планируется заменить окна и часть внутренней отделки.

В свою очередь председатель комитета по бюджету Александр Шаронов попросил к заседанию регионального парламента, которое состоится 28 апреля, подготовить справку о точной сумме затрат на демонтажные работы.

Напомним, что еще в 2018 году три министерства и два управления переехали в новое здание.

В новом "Доме правительства" расположились и функционируют министерство информационных технологий, министерство экологии, часть министерства имущественных и земельных отношений, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия, управление информационной политики и взаимодействия со СМИ и департамент туризма.

Ранее также сообщалось, что строительство "Дома правительства" в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. Однако же в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете.