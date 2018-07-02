Три министерства и два управления переехали в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Три министерства и два управления переехали в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле по данным на 6 июля 2018 года. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала области.



Согласно информации, в новом Доме правительства расположились и функционируют министерство информационных технологий, министерство экологии, часть министерства имущественных и земельных отношений, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия, управление информационной политики и взаимодействия со СМИ и департамент туризма. "Новоселье" началось в марте 2018 года. На вопрос корреспондента о том, когда планируется переезд других министерств и ведомств правительства, в управлении делами сообщили, что ответят позже.



Напомним, ранее сообщалось, что врио губернатора области Глеб Никитин не планирует переезжать в новое здание из первого корпуса.



Как сообщалось ранее, управделами облправительства отложило "заселение" нового Дома в Нижегородском кремле, намеченное на декабрь 2017 года. Строительство Дома правительства в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.



Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. В 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Позднее, в 2013 году, по решению депутатов Законодательного собрания было выделено около 97 млн рублей. В феврале 2013 года аукцион на право строительства объекта выиграло ООО "КС-строй", предложив сумму 84,5 млн рублей.