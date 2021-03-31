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Экономика

Нижегородский Минфин заявил о планах по реструктуризации бюджетного кредита

22 апреля 2021 15:27  [78] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство финансов Нижегородской области заявило о планах по реструктуризации бюджетного кредита. Об этом сообщила глава министерства Ольга Сулима на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области.

Она пояснила, что сейчас кредиторская задолженность региона перед федеральным бюджетом составляет 9,7 млрд рублей. Нижегородская область хочет осуществить реструктуризацию кредита, полученного в декабре 2021 года.

Решение о реструктуризации бюджетных кредитов принято на уровне федерального центра. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию 22 апреля этого года.

Глава государства сказал, что срок погашения таких кредитов истекает 1 июля 2021 года. Он предложил пролонгировать их до 2029 года.

Напомним, что Нижегородская область за два первых месяца этого года снизила госдолг на 15,2 млрд рублей. По данным на 1 февраля 2021 года госдолг региона составлял 70,3 млрд рублей. Бюджетные кредиты в структуре долга составляли 40,7%. Снизить госдолг удалось в связи с досрочным погашением кредитов коммерческих банков на сумму 15,2 млрд рублей за счет использования временно свободных средств на счете бюджета.

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Теги:
Госдолг Финансы
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