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Политика

"Акция в поддержку Навального в Нижнем Новгороде прошла вяло и блекло", - Андрей Дахин

22 апреля 2021 15:57  [87] Политика
Андрей Дахин

Андрей Дахин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Акция в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде прошла вяло и блекло", - заявил политолог Андрей Дахин, комментируя прошедший в Нижнем Новгороде 21 апреля митинг в поддержку Алексея Навального.

В качестве причины политолог назвал тот факт, что инициаторы данной акции старались возбудить у молодых людей вражду по отношению к собственному государству, к России.

"И уже видно, что многие старшеклассники стали "включать голову": молодые люди поняли, что реальных причин ненавидеть свою страну у них, в общем-то, нет. Отсюда и заметное снижение интереса к таким мероприятиям", - сказал политолог.

Андрей Дахин заметил, что молодежь должна понимать, что все проблемы можно решать только правовым путем, взаимодействуя с муниципальными органами, институтами власти и т.д. Митингами никаких проблем не решить.

"Молодые люди стали осознавать и другой, не менее важный аспект участия в таких митингах. Всех, кто выходит на улицу и призывает к неправовым действиям, полиция вычисляет, находит, появляются административные и уголовные дела. А это означает жирное черное пятно на репутации молодого человека. Фактически в будущем ни один работодатель в России не захочет иметь дело с таким человеком", - сказал политолог, комментируя участие молодых людей в несогласованных акциях.

В заключение он отметил, что интереса к таким акциям у молодежи в будущем будет становиться только меньше.

Ранее сообщалось, что в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде приняли участие всего лишь 500 человек.

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Теги:
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