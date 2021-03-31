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Общество

Набережную Гребного канала начали благоустраивать в Нижнем Новгороде

13 апреля 2021 19:59  [47] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Строительно-монтажные работы начались в рамках благоустройства набережной Гребного канала Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство затронет участок набережной от съезда с ул. Красная слобода до пересечения с ул. Слобода Подновье. Работы завершатся в июле этого года.

Рабочие уже приступили к демонтажу существующих покрытий и установке защитных ограждений для деревьев, пескоструйной очистке линий берегоукрепления и геодезической разбивке.

Набережную Гребного канала предлагается сделать спортивно-оздоровительной и рекреационной зоной. Концепция предполагает связность набережной Гребного канала с остальными пространствами у воды благодаря непрерывному веломаршруту.

В частности, в рамках благоустройства с Нижневолжской набережной будет продлена до Гребного канала двухполосная велодорожка, появится беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки. На старте и на финише беговой дорожки оборудуют деревянные настилы с зонтиками и местами для отдыха. Также на нижнем ярусе расположится площадка для воркаута и йоги.

На набережной установят туалеты, заменят освещение, появится новое озеленение, оборудуют велопарковки, восстановят бетонные трибуны и положат настилы. Бетонные конструкции набережной будут очищены пескоструйным методом, на них будут установлены деревянные лежаки и балконы с уличной мебелью.

Знаменитую судейскую вышку, которая является уникальным образцом советского неоконструктивизма, также восстановят в 2021 году.

Благоустраиваемую территорию не планируется перекрывать полностью: зона променада будет закрываться отдельными участками от Гребного канала до проезжей части, автомобильную же дорогу перекрывать не будут совсем.

Эту набережную не ремонтировали комплексно несколько десятков лет. Обновлялось только асфальтовое покрытие на верхнем ярусе. На данный момент в полуразрушенном состоянии находится нижний ярус набережной, бетонные склоны берегоукрепления, трибуны у судейской вышки, отсутствует освещение, зоны отдыха.

Подрядчиком выступает московская компания "ГорСтрой". Она же благоустроит еще один участок в городе – на ул. Большой Покровской от ул. Октябрьской до ул. Малой Покровской. Контракт является комплексным и его сумма (на два проекта) составляет 413 млн рублей.

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Теги:
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