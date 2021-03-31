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Общество

Транспортные потоки на выездах из Нижнего Новгорода предложили регулировать в ручном режиме

23 апреля 2021 13:03  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода предложили организовать сопровождение транспортных потоков на выездах из города, где образуются пробки. С таким предложением выступил председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович в ходе заседания 23 апреля 2021 года.

Он подчеркнул, что в майские праздники нижегородцы будут массово выезжать отдыхать за пределы города. При этом в направлении Арзамаса, Богородска и Балахны сейчас идут серьезные инфраструктурные изменения в транспортной системе.

"Была хорошая практика по взаимодействию с управлением ГИБДД, сотрудники которого обеспечивали сопровождение транспортных потоков на некоторых участках в ручном режиме. Иначе мы задохнемся в пробках, будет негатив. И никто не станет думать о том, как хорошо станет через год. Не хотелось бы 10 баллов увидеть", - сказал Станислав Прокопович.

Напомним, сейчас ведется строительство развязки в деревне Ольгино. По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но губернатор Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года. 

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина. Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

Напомним также, сейчас рассматривается вариант строительства II очереди трассы обхода Балахны по договору концессии. Соответствующее предложение поступило от ООО "Центральная концессионная компания". Объект оценивается почти в 19 млрд рублей. Проект предусматривает строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода в районе рабочего поселка Гидроторф. Планируется, что дорога будет построена не позднее 2024 года.

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Теги:
ГИБДД Городская дума Транспорт
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