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Общество

Слесарь АПЗ Артем Попов стал победителем конкурса Профавиа

23 апреля 2021 14:05  [76] Общество

Фото: пресс-служба завода

Слесарь МСР цеха №50 АО "АПЗ" Артем Попов стал победителем заводского и областного конкурсов Профавиа на звание "Лучший уполномоченный по охране труда" по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, эту общественную нагрузку Артем Попов выполняет пять лет. Признается, что вначале было много вопросов, непонятных моментов.

"Один я бы ничего не смог. Мне помогают предцехком Ольга Котова, заместитель начальника цеха Дмитрий Волков, и начальник цеха Алексей Песцов всегда идет навстречу", - сказал он.

Благодаря совместной работе в цехе №50 в прошлом году был увеличен объем выдаваемой питьевой воды, привели в порядок санузел, началось благоустройство раздевалок. Положительно решился вопрос выдачи спецодежды работникам, чья форма износилась раньше времени.

"На заседаниях цехкома в 2020 году мы рассмотрели 57 вопросов по охране труда. Одни решались быстро, другие – со временем. Главное, что обращения работников не откладывались в долгий ящик. Я руководствуюсь правилом: АПЗ – второй дом и надо стремиться сделать его лучше", - добавил Артем Попов.

В АПЗ отметили, что за то время, что Артем Попов является уполномоченным, цех №50 трижды был призером смотра-конкурса: в 2017 и 2019 гг. – I место среди подразделений на заводском конкурсе, в 2018 году – III место в областном этапе Профавиа.

И вот I место среди нижегородских предприятий авиационной отрасли по итогам 2020 года. Артему Попову объявлена благодарность НОО Профавиа, вручены диплом и премия.

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Теги:
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