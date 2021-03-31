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Политика

Суд отправил директора депкультуры нижегородской мэрии Романа Беагона под домашний арест

23 апреля 2021 16:24  [85] Политика
Роман Беагон

Роман Беагон

Фото: Личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд отправил директора депкультуры нижегородской мэрии Романа Беагона под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, Нижегородский райсуд рассмотрел ходатайство следователей об избрании директору департамента культуры мэрии города меры пресечения.

Решением суда Роман Беагон отправлен под домашний арест до 27 мая 2021 года.

Напомним, что чиновник был задержан 20 апреля.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Суд чиновники
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