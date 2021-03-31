Реставраторы приступили к сборке сруба "дома с болью" на ул. Варварской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставраторы приступили к восстановлению сруба объекта культурного наследия "Дом Щелокова" (Варварская,8) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Работы выполняет ГП НО "ДиРОН". Согласно контракту, подрядчик разработал проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия и в январе 2021 года приступил к разборке здания. До проведения демонтажа бревна были обследованы и маркированы. Элементы, не подлежащие реставрации из-за неудовлетворительного состояния, воссозданы.

"Бревна, сильно поврежденные пожаром в 1996 году и не подлежащие восстановлению, были воссозданы по образцам. Несмотря на то, что в течение почти 25 лет дом был заколочен, нам удалось сохранить более 40% сруба", - рассказал руководитель управления госохраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед.

После сборки сруба подрядчик приступит к воссозданию перекрытий, крыши, фасадов с декоративными деталями, установке окон и дверей, внутренней отделке помещений.

Ранее сообщалось, что вернуть зданию исторический облик планируется к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Работы по капитальному ремонту внутренних помещений, устройству внутренних инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство территории завершатся до 30 ноября.

Напомним, в декабре в Нижегородском районе из-за угрозы возможного обрушения некоторых объектов культурного наследия был введен режим повышенной готовности. Дело в том, что обследование этих ОКН показало, что существует угроза обрушения их конструктивных элементов. Среди них был и дом на ул. Варварской,8.

Отметим, что здание не используется с 1996 года, когда в нем произошел пожар. С тех пор дом законсервирован. Однако, он привлекал большое внимание творческих нижегородцев. В 2018 году фасад здания стал одной из площадок проведения фестиваля "О'Город. Окно". Екатеринбургский художник Илья Мозги представил нижегородцам работу под названием "Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя". Позднее другой неизвестный "художник" закрасил часть слов, оставив только "Здесь боль от тебя". Надпись восстановили, но оставили в виде пунктира. Также на стене здания нижегородский поэт неоднократно оставлял листы со стихами.

СПРАВКА:

Дом №8 по ул. Варварской является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Щелокова". По архивным материалам середины XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора Ефимова на основе жилого дома с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809 – 1812 гг. В Нижнем Новгороде сохранилось всего два дома, расположение которых фиксирует градостроительный план, утвержденный для города еще Екатериной II. Является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-планировочную структуру.