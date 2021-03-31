"РТ-Композитные газовые баллоны" завершает создание производства на ОЭЗ "Кулибин" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "РТ-Композитные газовые баллоны" завершает монтаж оборудования на предприятии, которое расположено на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что компания стала одним из первых резидентов данной ОЭЗ. Это произошло в октябре 2020 года. "РТ-Композитные газовые баллоны" создает производство полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Компания планирует вложить в производство 1,25 млрд рублей. Компания планирует выпускать 50–60 тысяч баллонов в год. В течение полугода мощность предприятия может быть увеличена в два раза.

"Мы видим, как реализуются проекты первых резидентов особой экономической зоны "Кулибин". Однозначно можно говорить о том, что процесс идет успешно. Если и возникают какие-то вопросы, то все решается оперативно, в рабочем режиме. У ОЭЗ огромный потенциал для развития", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что ОЭЗ была создана в мае 2020 года, а уже в конце года первый ее резидент запустил свое производство - ООО "Пластматика" ввело в эксплуатацию крупногабаритное литьевое производство изделий из пластмасс.

"В этом году на территории ОЭЗ "Кулибин" планируется ввести в строй еще одно производство – по выпуску водных клеевых материалов. Рассчитываем утвердить и новых резидентов ОЭЗ, а также подать заявку на расширение особой экономической зоны. Однозначно можно сказать, что все проекты, запланированные к реализации на территории ОЭЗ "Кулибин", - интересные и по-своему прорывные", - подчеркнул Глеб Никитин.

Третьим резидентом ОЭЗ стало ООО "Хома Адгезив", которое намерено вложить 318 млн рублей в производство водных клеев на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области.

Комментируя предстоящий запуск полимерно-композитных газовых баллонов, генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов сказал, что положительным фактором для реализации проекта стала государственная поддержка развития рынка газомоторного топлива, на котором в ближайшие годы ожидается рост.

"Это повлечет за собой увеличение спроса на газовые баллоны. Поэтому производство инвестора станет важным звеном в создании новых кооперационных цепочек в данной отрасли", - пояснил Тимур Халитов.

Он добавил, что основными покупателями выпускаемой продукции должны стать производители транспортных средств, работающих на газе.

СПРАВКА:

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года. Ее площадь составляет 72,3 гектара.