Коллекции Третьяковской галереи и Эрмитажа представят в НГХМ Культура и отдых

Фото: из презентации Олега Берковича

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коллекции Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского, Исторического и Пушкинского музеев представят в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода, 27 апреля 2021 года.

"Это серьезный выставочный десант. Привезут много очень интересных работ", - отметил министр.

Речь идет о проекте "Великие коллекции — нижегородцам", который будет реализован на всех трех площадках НГХМ, начиная с 20 августа. Там пройдут выставки: "Русская классика", "Кандинский, Малевич и "Русский авангард", "Дни Государственного Эрмитажа в НГХМ".

Ранее директор НГХМ Роман Жукарин отмечал, что таким образом музеи "вписывает свои работы в повестку федерального значения, сочетая экспонаты разных музеев".

Напомним, главное здание НГХМ - музей русского искусства (Губернаторский дом - Кремль,3) планируется открыть после реставрации в конце июля - начале августа.

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