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Культура и отдых

Номинированный на Грэмми дирижер Максим Емельянычев выступит в Александровском саду в июле

27 апреля 2021 17:43  [67] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цикл концертов оркестра Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича под управлением дирижера Максима Емельянычева пройдет в Александровском саду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Мероприятие запланировано на 17, 18, 24 и 25 июля.

Напомним, уроженец Дзержинска Максим Емельянычев был выдвинут на "Грэмми" за диск Arrival с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова.

(Максим Емельянычев, с сайта Нижегородской филармонии им. Ростроповича)

Напомним также, что сейчас в Александровском саду проводится благоустройство стоимостью 500 млн рублей. Данные средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Работы планируется завершить до 1 июля 2021 года.

СПРАВКА (с сайта нижегородской филармонии):

Максим Емельянычев - дирижер, выступает как солист, играя на хаммерклавире, клавесине, корнете, фортепиано. Окончил Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева и Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. Дирижированию обучался у Александра Скульского и Геннадия Рождественского.

Лауреат многих международных конкурсов, в том числе обладатель приза российской национальной театральной премии "Золотая маска" и главной немецкой музыкальной премии ECHO Klassik.

С сентября 2019 года Максим Емельянычев - главный дирижер Шотландского камерного оркестра. Музыкант сотрудничает с крупнейшими мировыми лейблами Decca и Sony.

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Теги:
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