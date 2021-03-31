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Качество обучения в школах Нижнего Новгорода не ухудшилось на "дистанционке"

28 апреля 2021 11:55  [89] Общество

Фото: Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Качество обучения в школах Нижнего Новгорода не ухудшилось в 2020 году, несмотря на временный переход на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе отчёта о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год.

По его словам общая успеваемость в школах города составила 99,8%. Качество обучения оценивается экспертами в 57%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель был - 56,3%.

Процент определяется, исходя из количества учеников, которые закончили учебный год на "хорошо" и "отлично".

Напомним, что школьников Нижегородской области в 2020 году дважды переводили на дистанционное обучение.

Весной 2020 года, во время активного распространения коронавируса, школьники были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых перешли на домашнее обучение. Дети вернулись в школы только 1 сентября.

Затем детей отправили на преждевременные каникулы в октябре.

Отметим, что часть нижегородцев, принявших участие в опросе регионального министерства образования о формате обучения в школах, поддерживают перевод учеников на "дистанционку". За очную форму высказались 48% родителей, за различные формы дистанционного обучения – 52%.

СПРАВКА (с сайта горадминистрации):
Общеобразовательная система города включает в себя 153 учреждения основного общего и среднего общего образования. Число обучающихся в них составляет 134 353 человек.

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Теги:
Образование Школы
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