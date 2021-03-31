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Общество

Участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области

28 апреля 2021 13:23  [67] Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Земельные участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года.

Речь идет о двух участках под берегоукрепительными сооружениями правого берега Оки общей площадью 132,9 тысячи кв. м.

Ранее в собственность Нижегородской области были переданы сами берегоукрепительные сооружения на правом берегу Оки, а также берегоукрепление левого берега Оки.

Объекты передаются в собственность региона, чтобы правительство могло заключить концессионное соглашение с АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России").

Компания планирует реконструировать берегоукрепительные сооружения в течение трех лет. На работы будет направлено 6,4 млрд рублей только по одному берегу реки. По концессии АО "Икс" станет эксплуатировать берегоукрепления в течение десяти лет. Деятельность будет связана с нестационарными объектами.

После реконструкции сооружения возвратятся в муниципальную собственность.

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Теги:
Городская дума Реконструкция
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