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Земельные участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года.
Речь идет о двух участках под берегоукрепительными сооружениями правого берега Оки общей площадью 132,9 тысячи кв. м.
Ранее в собственность Нижегородской области были переданы сами берегоукрепительные сооружения на правом берегу Оки, а также берегоукрепление левого берега Оки.
Объекты передаются в собственность региона, чтобы правительство могло заключить концессионное соглашение с АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России").
Компания планирует реконструировать берегоукрепительные сооружения в течение трех лет. На работы будет направлено 6,4 млрд рублей только по одному берегу реки. По концессии АО "Икс" станет эксплуатировать берегоукрепления в течение десяти лет. Деятельность будет связана с нестационарными объектами.
После реконструкции сооружения возвратятся в муниципальную собственность.
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