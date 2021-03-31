Проект реконструкции зала Нижегородской филармонии начнут разрабатывать в этом году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект реконструкции зала Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича начнут разрабатывать в этом году. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

По его словам, планируется разработать проект ремонта зала и проект по звуку.

"Сейчас это достойная по звуку площадка. Нужно делать все аккуратно", - отметил министр.

Он напомнил, что в филармонии были проведены ремонтно-восстановительные работы, на которые из федерального бюджета было выделено 54,3 млн рублей. В результате были приведены в порядок общественные пространства: гардероб, зона ожидания на втором этаже, которая теперь может использоваться как место проведения лекций и мастер-классов, и третий этаж с кафе.

"Зал не обновлялся, и это даже не планировалось. По залу мы не решились запускать работу, потому что 21 мая состоится Сахаровский фестиваль. Мы понимали, что с учетом проекта по звуку, с учетом того, что работаем на объекте культурного наследия, мы вылезали по срокам серьезно за Сахаровский фестиваль. Поэтому эту историю даже не начинали. Зал какой есть, такой и останется до определенного момента", — сказал Олег Беркович.

Напомним, свыше 15 премьер ожидается на XVI Международном фестивале искусств имени Андрея Сахарова, который пройдет в Нижнем Новгороде с 21 мая по 3 июня 2021 года.

СПРАВКА:

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно построено в 80-х годах 18 века архитектором Яковом Ананьиным. Изначально это были два двухэтажных здания, поставленных под прямым углом друг к другу, в 1840 году появилось третье крыло.

В конце 19 века в здании располагался кадетский корпус, где, помимо учебных помещений, были квартиры преподавателей. В семье одного из них 22 мая 1887 года родился русский летчик Петр Нестеров. "Петля Нестерова" положила начало отечественной школе высшего пилотажа. Он подготовил и возглавил первый в мире групповой дальний перелет. Кроме того, он был изобретателем и исследователем в области самолетостроения. С его машины была впервые произведена аэрофото- и киносъемка. Во время воздушного боя 8 сентября 1914 года Петр Нестеров совершил таран самолета противника, пожертвовав собой.

Государственная академическая филармония им. М. Л. Ростроповича – одна из старейших концертных организаций, основанная в 1937 году. Филармония является главным организатором симфонических, камерных, органных, детских и литературных концертов, а Кремлевский концертный зал – центральной концертной площадкой Нижнего Новгорода, где демонстрируют свое мастерство лучшие российские и зарубежные исполнители, проходят международные фестивали.