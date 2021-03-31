Манеж в Нижегородском кремле станут использовать как музей Общество

Никольский домовой храм при манеже Фото: с сайта Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Манеж в Нижегородском кремле будет использоваться как музей. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Уже 29 июля там откроется выставка "Святыни Нижегородской области". Она продлится до 8 ноября.

Выставка будет посвящена иконописи. На ней представят экспонаты Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва) и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"Манеж сейчас реконструируется, раньше в самом сердце Кремля был гараж. Потом долгое время там все разрушалось, и сейчас восстанавливается. Манеж станет современным выставочным пространством", - сказал Олег Беркович.

Напомним, реставрация Никольского домового храма при манеже в Нижегородском кремле завершилась в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что неподалеку от манежа планируется установить памятник Димитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии и организовать сквер для молодоженов.

СПРАВКА:



Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 года манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.



В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).



В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.



В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.



В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 году объект был перестроен под трамвайное депо, а к восточному фасаду добавлен двухэтажный корпус. В 1969 году в здании был размещен гараж для администрации и склады.

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