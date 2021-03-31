РЭЦ компенсирует предприятиям затраты на участие в выставке CIIE Бизнес

Многоотраслевая международная выставка China International Import Expo (CIIE) пройдут с 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае (Китай).

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в этой выставке могут принять участие нижегородские предприятия.

Благодаря поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), предоставляемой в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", нижегородские предприятия смогут принять участие в коллективной экспозиции российских производителей на льготных условиях.

"РЭЦ оплачивает 100 процентов затрат на проведение деловых мероприятий с зарубежными партнерами в рамках форума - аренду выставочных площадей и их застройку, а также оказывает услуги по привлечению потенциальных иностранных потребителей и организации деловых встреч с ними. Кроме того, РЭЦ полностью покрывает затраты на оплату регистрационных сборов, формирования пакета участника, технического обеспечения и сопровождения работы площадки, услуг переводчиков, фотографов, видеооператоров, кейтеринга", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что РЭЦ также оплачивает от 50-80% затрат на застройку

и сопровождение выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции, и еще 50-80% расходов на доставку выставочных образцов экспортеров, в том числе на их таможенное оформление и страхование.

На предпринимателях остается оплата транспортных и командировочных расходов для своих сотрудников.

По словам Максима Черкасова, отбор предприятий будет осуществляться на конкурсной основе. Среди основных условий для участия - регистрация компании на территории РФ, наличие сайта на английском языке и электронной подписи, отсутствие задолженности по налогам и сборам. Также приветствуется наличие опыта экспортных поставок и участия в международных выставках.

Заявки на участие в выставке принимаются до 4 июля 2021 года на платформе "Мой экспорт".

За дополнительной информацией можно обращаться в АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области" по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Напомним, за 2020 год несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области вырос на 15%, до $3,9 млрд. Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".