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Общество

Дума Дзержинска продлила безвозмездное пользование помещениями ряду организаций

29 апреля 2021 18:01  [77] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Дзержинска продлили на пять лет безвозмездное пользование
муниципальными помещениями ряду организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

В частности, православному приходу храма в честь Воскресения Христова согласована передача в безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 48,1 кв метров (просп. Циолковского, д. 47) для размещения православной библиотеки.

Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" продлили безвозмездное пользование нежилыми зданиями на ул.Строителей в домах 8А и 14А, в которых расположены православная гимназия и воскресная школа.

УМВД РФ по Дзержинску продлили безвозмездное пользование нежилым помещением на ул.Самохвалова, д. 15. Здесь размещается участковый пункт полиции № 14.

Кроме того, на основании заявления Нижегородского регионального отделения политической партии ЛДПР продлено безвозмездное пользование нежилым встроенным помещением общей площадью 45,40 кв метров (просп. Чкалова, д. 9) для осуществления уставной деятельности Дзержинского местного отделения Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

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Теги:
Городская дума Дзержинск Имущество
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