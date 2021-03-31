Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России" Общество

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе – пакет социальных предложений "Единой России".

Как сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения партии, согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала "Единая Россия". Мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян.

Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021–2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Кроме того, до 2023 года Правительству и руководству регионов совместно с "Газпромом" поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов.

Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта. Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания Президента внесла "Единая Россия". Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

"Единая Россия»" также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет.

Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, Послание Президента Федеральному собранию – это программный документ, план к действию, в котором обозначены конкретные цели и задачи по решению проблем и развитию общества и страны. "И сейчас важно, чтобы все озвученные главой государства поручения были реализованы в регионе в ближайшее время и максимально эффективно. Это станет приоритетным направлением в работе областного правительства, депутатского корпуса и актива партии на всех уровнях", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, 28 апреля депутаты фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области предложили комплекс мероприятий, направленных на оперативную реализацию задач Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию страны. Фракция подготовили ряд предложений по корректировке законодательства, по реализации государственных программ и партийных проектов.

"Послание Президента ставит перед нами конкретные и понятные задачи. Это, прежде всего, защита интересов и поддержка наших граждан в самых различных сферах. Со своей стороны, мы продолжим работу над законодательством региона, будем повышать эффективность собственных проектов, проанализируем ход выполнения государственных программ. Это позволит реализовать первоочередные поручения Президента, а Нижегородской области продолжать работать в соответствии со Стратегией развития региона, главный приоритет которой – Человек", - отметила руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия". В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.