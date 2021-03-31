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Общество

ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде может стать многоквартирным домом

07 мая 2021 12:45  [69] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дворец культуры им. Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде может стать многоквартирным домом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Концепция реставрации и приспособления для современного использования здания предполагает организацию в нем квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания, а также помещения второго и третьего этажей, являющиеся изначально вестибюлями и холлами,  предлагается использовать для общественных функций. 

Концепция была разработана в октябре 2020 года компанией Горпроект по заказу "ДОМ.НН". В последствии она была отправлена на доработку. Обновленная документация на рассмотрение в управление пока не поступала.

Отметим, что в начале марта комиссия по вопросам землепользования и застройки при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрила заявку предприятия по вопросу изменения градостроительного зонирования в границах улицы Октябрьской революции и Сивашского переулка в Канавнском районе для сохранения данного ОКН в виде многоквартирного дома.

По информации управления, в настоящее время "ДОМ.НН" проводит работу по поиску инвестора для привлечения его к проведению работ по сохранению объекта. Сведений о планируемых сроках проведения работ пока нет.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области было намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчетам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК составляет 11,1 тысяч кв.м.

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Является объектом культурного наследия.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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